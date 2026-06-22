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Περιστέρι: Επτά συλλήψεις ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή τους σιδερογροθιά και μαχαίρια

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

The LiFO team
The LiFO team
Αστυνομία περιπολικό Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
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Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι, έπειτα από άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελίες κατοίκων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 20:30, στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Αγαθών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία ότι στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη επτά ανηλίκων, ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Δύο από τους συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ οι υπόλοιποι είναι ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και Ρομά.

Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν, μία σιδερογροθιά, ένας σουγιάς, ένα κουζινομάχαιρο, μία κροτίδα που είχε τροποποιηθεί με καρφιά, καθώς και γάντια μηχανής.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς αντίστοιχο επεισόδιο είχε σημειωθεί και το προηγούμενο απόγευμα στο ίδιο σημείο, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικό ένταση στο σημείο.

Με πληροφορίες από ertnews

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