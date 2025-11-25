Πέραμα: Σύλληψη 63χρονου που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ από Σαλαμίνα

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μέσα σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 63χρονος Ρώσος επιτέθηκε απρόκλητα στην 50χρονη σύζυγό του, επίσης ρωσικής υπηκοότητας, χτυπώντας τη στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, προκαλώντας εκτεταμένα αιματώματα.

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ μέλη του πληρώματος ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Μόλις το πλοίο έδεσε στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος συνέλαβαν τον 63χρονο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Στο πλευρό της βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λιμενικού.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.