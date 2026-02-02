Πέραμα: Σε δίκη για ανθρωποκτονία με δόλο οι αστυνομικοί για τον θάνατο 20χρονου το 2021

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση θανάτου του 20χρονου Νίκου Σαμπάνη που σκοτώθηκε μετά από καταδίωξη στο Πέραμα τον Οκτώβριο του 2021.

Οι αστυνομικοί τελικά, παραπέμπονται σε δίκη όχι για την κατηγορία που συνελήφθησαν, δηλαδή ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε το γεγονός πως έγινε συμπληρωματική ανάκριση βάσει της οποίας το δικαστικό συμβούλιο κατέληξε ότι το 20χρονο θύμα δεν ήταν οδηγός του οχήματος ενώ ρόλο έπαιξε και δημοσίευμα που είχε γίνει από τις πρώτες μέρες του αιματηρού περιστατικού για το γεγονός ότι είχαν εντολή από το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ να σταματήσουν την καταδίωξη.

Πέραμα: Το βράδυ της αιματηρής καταδίωξης

Το βράδυ της καταδίωξης, περιπολικά της Άμεσης Δράσης εντόπισαν όχημα που θεωρήθηκε ύποπτο και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Περάματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον θάνατο του νεαρού οδηγού.

Ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε το όχημα δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Όπως αναφέρεται, το γεγονός ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη και προς διάφορες κατευθύνσεις συνιστά πράξη που δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία για την αυτοπροστασία τους. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι οι ενέργειες αυτές οδήγησαν με βεβαιότητα στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Η δίκη αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης όπλων από τις δυνάμεις ασφαλείας σε καταστάσεις καταδίωξης, αλλά και την οριοθέτηση μεταξύ νόμιμης άμυνας και υπέρβασης καθήκοντος. Το τραγικό συμβάν είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις την περίοδο που συνέβη.