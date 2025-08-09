Ελλάδα

Πεντέλη: Έκανε εργασίες με τροχό με τον δείκτη πυρκαγιάς στο «5» και συνελήφθη

Ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική βρισκόταν στο ανώτατο επίπεδο

LifO Newsroom

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πεντέλη, όταν εργάτης εντοπίστηκε να πραγματοποιεί θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και μετάλλου σε απόσταση αναπνοής από δασική έκταση, ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική βρισκόταν στο ανώτατο επίπεδο, την κατηγορία 5 – «Κατάσταση Συναγερμού».

Η κινητοποίηση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ήταν άμεση και ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της δασικής νομοθεσίας.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι σήμερα οι δυνάμεις της βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε όλα τα μεγάλα βουνά της Αττικής, λόγω των ακραίων συνθηκών πυροκινδυνότητας.

