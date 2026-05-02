Πέντε ελληνικά νησιά που ξεχωρίζει το National Geographic

Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο μεγάλων διεθνών μέσων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους κλασικούς, κορεσμένους προορισμούς σε πιο αυθεντικές και ανεξερεύνητες επιλογές.

Στην κορυφή της λίστας με «τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2025», το National Geographic κατέταξε τη Νίσυρο για τους «περιπάτους στο ηφαίστειο» και την εξερεύνηση στο Μανδράκι, «με τα πολύχρωμα σπίτια και τις βυζαντινές εκκλησίες του».

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Ποσειδώνας άρπαξε ένα κομμάτι της Κω και το εκσφενδόνισε πάνω σε έναν φλογερό Τιτάνα, τον Πολυβώτη - δημιουργώντας έτσι το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου, με την τεράστια, θειώδη καλντέρα του. Το ηφαίστειο είναι ενεργό, αλλά οι ταξιδιώτες μπορούν ακόμα να περπατήσουν πάνω στον θερμό του φλοιό - η τελευταία έκρηξή του ήταν το 1888 και παρακολουθείται προσεκτικά. Μπορείτε να το επισκεφθείτε σε μια ημερήσια εκδρομή από τη γειτονική Κω, αλλά αξίζει να μείνετε για να εξερευνήσετε τη μικρή πρωτεύουσα του νησιού, το Μανδράκι, με τα πολύχρωμα σπίτια και τις βυζαντινές εκκλησίες του, την κοντινή ιαματική πηγή στα Λουτρά και το ψηλό χωριό Εμπορίου, με το ερειπωμένο βυζαντινό κάστρο, τη φυσική σάουνα-σπηλιά και τη μαγευτική θέα προς την καλντέρα».

Mandraki, Greece / Φωτ.: Unsplash

Ένα ακόμη νησί που ξεχωρίζει το National Geographic είναι η Κάλυμνος, για την οποία σημειώνει: «Για πολύ καιρό, το νησί της Καλύμνου ήταν γνωστό για ένα πράγμα: τα σφουγγάρια. Όμως το 1996 προέκυψε ένα νέο ενδιαφέρον, όταν ο Ιταλός αναρριχητής Αντρέα ντι Μπάρι, που βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του, παρατήρησε τους επιβλητικούς ασβεστολιθικούς βράχους του νησιού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νησί αυτό αναδείχθηκε σε πρωτεύουσα της αναρρίχησης. Η Κάλυμνος διαθέτει πλέον πάνω από 4.000 διαδρομές για όλα τα επίπεδα δυσκολίας, ενώ εταιρείες όπως η Climb in Kalymnos προσφέρουν ειδικά μαθήματα για αρχάριους. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα σπορ που έχουν σημασία εδώ, καθώς το νησί έχει διατηρήσει την παλιά του γοητεία. Περιπλανηθείτε στα ερείπια της βυζαντινής πόλης του Κάστρου, ψηλά στην πλαγιά του βουνού, ή κατευθυνθείτε ανατολικά προς το Βαθύ και την κοιλάδα του που μοιάζει με φιόρδ, πλαισιωμένη από ευωδιαστά εσπεριδοειδή».

Αναρρίχηση στην Κάλυμνο με φόντο το ηλιοβασίλεμα / Φωτ.: Unsplash

Στον ταξιδιωτικό του οδηγό, το National Geographic παρουσιάζει την Κω ως το «νησί του ποδηλάτου» της Ελλάδας, καθώς διαθέτει πάνω από 6.500 ποδήλατα προς ενοικίαση και οργανωμένες ποδηλατικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας, μήκους 13 χιλιομέτρων, που ακολουθεί την ακτογραμμή. Ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα για εξερεύνηση με ποδήλατο, όπως αναφέρει, είναι τα ερείπια του Ασκληπιείου, τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Το νησί ξεχωρίζει επίσης για τις αμμώδεις παραλίες του, ενώ η πόλη της Κω εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική των Σταυροφόρων, των Οθωμανών και των Ιταλών, που «ξεδιπλώνεται κάτω από σύννεφα φούξιας βουκαμβίλιας».

Paradise Beach in Kos / Φωτ.: Unsplash

Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Ρόδος, την οποία το National Geographic περιγράφει ως «μια δασώδη όαση». Το νησί είναι γνωστό για την Παλιά Πόλη, που χτίστηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες, αλλά και για τη Λίνδο, μια γραφική «πόλη καπετάνιων» του 15ου αιώνα, χτισμένη κάτω από μια αρχαία ακρόπολη «που προκαλεί ίλιγγο». Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η Ρόδος ξεχωρίζει επίσης για τις εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες της και τις περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμπι, πεζοπορία και εξερεύνηση στη φύση.

Ρόδος / Φωτ.: Unsplash

Τέλος, ένα ακόμη νησί που εξυμνεί το National Geographic είναι η Κάρπαθος, προτείνοντάς την ως έναν προορισμό που μοιάζει με «ταξίδι στον χρόνο».

«Ένα από τα ψηλότερα βουνά των Δωδεκανήσων χωρίζει ουσιαστικά την Κάρπαθο στα δύο», γράφει και προσθέτει: «Στο βόρειο άκρο του νησιού, το χωριό Όλυμπος παρέμενε απομονωμένο μέχρι το 1979, όταν κατασκευάστηκε ένας δρόμος που διέσχιζε την άγρια φύση. Οι ντόπιες εξακολουθούν να φορούν λουλουδένια μαντήλια και μακριές φούστες - καθώς και εντυπωσιακά κολιέ από χρυσά νομίσματα σε ειδικές περιστάσεις - διατηρώντας ζωντανές παραδόσεις όπως το ψήσιμο ψωμιού σε κοινόχρηστους φούρνους και το κέντημα υφασμάτων».

Olympos, Karpathos, Greece / Φωτ.: Unsplash

Με πληροφορίες από National Geographic