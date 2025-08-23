Πελοπόννησος: 26χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κατασκήνωση - Πώς σώθηκε

Εθελόντρια έσωσε 26χρονη που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κατασκήνωση στην Πελοπόννησο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τα στοιχεία επιχείρησης διάσωσης που πραγματοποίησε με επιτυχία στην Πελοπόννησο, με καταλυτική συμβολή από εθελόντρια που συμμετείχε στο κλιμάκιό του.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναδεικνύει τη συγκλονιστική διάσωση μιας νεαρής γυναίκας από εθελόντρια του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., που έλαβε χώρα την 28η Ιουλίου 2025 σε κατασκήνωση στην περιοχή του Ταϋγέτου, στην Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, η Χ.Κ., 26 ετών, ομαδάρχισσα σε παιδική κατασκήνωση, υπέστη σοβαρό επεισόδιο επιληπτικού status, το οποίο εξελίχθηκε σε καρδιακή ανακοπή. Την κρίσιμη εκείνη στιγμή, όταν ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα και κάθε δευτερόλεπτο μπορούσε να αποβεί μοιραίο, στο πλευρό της βρέθηκε η εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κα Δημητροπούλου Αντωνία.

Με αποφασιστικότητα, γνώση και ψυχραιμία, η εθελόντρια εφάρμοσε άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την Χριστίνα, πολύ πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο λόγω της μεγάλης απόστασης και της απομακρυσμένης περιοχής της κατασκήνωσης χρειάστηκε αρκετή ώρα για να προσεγγίσει το σημείο.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς, τη σημασία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες και το ανεκτίμητο έργο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που στέκονται δίπλα στον συνάνθρωπο σε κάθε δύσκολη στιγμή».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ