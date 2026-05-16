Πειραιάς: Τι κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από 7ο όροφο πολυκατοικίας

Κατάθεση στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά, όπου και οδηγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/5), έδωσε ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της, όταν έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας.

Στην πολύωρη κατάθεσή του ως προς τις συνθήκες του δυστυχήματος στον Πειραιά, ανέφερε ότι κοιμόταν, όταν η 24χρονη τον ξύπνησε, για να του πει ότι δεν ένιωθε καλά.

Στην ίδια κατάθεση συμπλήρωσε πως, όταν την αναζήτησε, διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Πειραιάς: Το χρονικό του περιστατικού με τη 24χρονη

Το δυστύχημα με τον θάνατο της 24χρονης μετά από πτώση, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου στην Καλλίπολη του Πειραιά κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με την 24χρονη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ