Πειραιάς: Τι είχε συμβεί παλαιότερα στο ίδιο βενζινάδικο και γιατί υπήρξε διαρροή υγραερίου, παρότι δεν λειτουργούσε

Επέστρεψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι που κλήθηκαν από τις αρχές να εκκενώσουν πολυκατοικίες κοντά στο βενζινάδικο

Φωτογραφία από το σημείο που σημειώθηκε η διαρροή υγραερίου σε βενζινάδικο του Πειραιά / Eurokinissi

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στον Πειραιά, καθώς η κατάσταση μετά τη διαρροή υγραερίου που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε βενζινάδικο έχει ομαλοποιηθεί.

Οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά από το σημείο επέστρεψαν στα σπίτια τους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί οι κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν έντονη οσμή αερίου και ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν ρίψεις νερού στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να μειώσουν τη θερμοκρασία και να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ανάφλεξης. Για λόγους ασφαλείας, η περιοχή αποκλείστηκε με κορδέλες σήμανσης, ενώ εκκενώθηκαν παρακείμενες πολυκατοικίες και άλλα κτίρια μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.

Πειραιάς: Πώς σημειώθηκε διαρροή στο βενζινάδικο ενώ δεν λειτουργούσε - Το ιστορικό του

Αν και το βενζινάδικο στον Πειραιά δεν βρισκόταν σε λειτουργία, στις δεξαμενές υπήρχαν υπολείμματα υγραερίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό τους, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η διαρροή.

Το συγκεκριμένο πρατήριο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Τον Μάρτιο του 2024 είχε γίνει στόχος ισχυρής βομβιστικής επίθεσης, ενώ βρισκόταν σε λειτουργία. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2026, σφραγίστηκε λόγω παρατυπιών στις αντλίες καυσίμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, το πρατήριο φερόταν στο παρελθόν να συνδεόταν με πρόσωπο της νύχτας που δολοφονήθηκε στον Νέο Κόσμο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της διαρροής βρίσκονται σε εξέλιξη.



Με πληροφορίες από την ΕΡΤnews