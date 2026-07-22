Πειραιάς: Πού οφειλόταν η οσμή αερίου - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Η Πυροσβεστική ολοκλήρωσε τους ελέγχους σχετικά με τη διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Η Πυροσβεστική και το Κέντρο Επιχειρήσεών της ενημερώθηκε στις 11:30 το πρωί για το περιστατικό στον Πειραιά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Ως προς την προέλευση της οσμής, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι από τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί στην περιοχή λόγω του συμβάντος.

Πειραιάς: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης το βενζινάδικο

Μετά τις αναφορές για την οσμή αερίου στον Πειραιά, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κτιρίων, ενώ διεκόπησαν και τα δρομολόγια του Τραμ και του Ηλεκτρικού για να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής, και των επιβατών των μέσων σταθερής τροχιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, οι πυροσβέστες εντόπισαν την εστία από την έντονη δυσοσμία, καθώς πρόκειται για τη δεξαμενή αποθήκευσης, που τροφοδοτεί την αντλία.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρατήριο είχε αποτελέσει -κατά το παρελθόν- στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2024, άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στο βενζινάδικο, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η Πυροσβεστική και τις τότε έρευνες να στρέφονται στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και στο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ