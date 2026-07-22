Πειραιάς: Οσμή αερίου σε βενζινάδικο – Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τετάρτη (22/7) στην περιοχή του Πειραιά, μετά από αναφορές για οσμή αερίου σε βενζινάδικο.

Όπως μετέδωσε το Action24, το βενζινάδικο βρίσκεται στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, ωστόσο είναι κλειστό.

Προς το παρόν πάντως, είναι άγνωστο από πού προέρχεται η διαρροή.

Πειραιάς: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Μάλιστα, λόγω του συμβάντος, εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα στο βενζινάδικο.

Στο σημείο εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ έχει φτάσει και η Πυροσβεστική.

Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.