Ελλάδα

Πειραιάς: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου

Συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi

Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά όταν μια 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Η ανήλικη, κάτω από αδιευκρίνιστες- έως τώρα- συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 17χρονη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερις φίλους της την στιγμή του περιστατικού.

Πειραιάς: Συνελήφθη η μητέρα της 17χρονης

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν ασαφείς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

