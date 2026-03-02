Πειραιάς: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά όταν μια 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Η ανήλικη, κάτω από αδιευκρίνιστες- έως τώρα- συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 17χρονη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερις φίλους της την στιγμή του περιστατικού.

Πειραιάς: Συνελήφθη η μητέρα της 17χρονης

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν ασαφείς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.