Πειραιάς: Νεκρή 13χρονη σε ειδικό σχολείο - Πνίγηκε με την τροφή της

Τραγωδία σημειώθηκε σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά όπου πνίγηκε 13χρονο παιδί με τροφή και κατέληξε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής 21/11.

Έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ.

Πειραιάς: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 13χρονη

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια του φαγητού όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.