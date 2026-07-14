Πειραιάς: Νεκρά δύο νεαρά άτομα μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ

Nεκρά, μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, εντοπίστηκαν δύο νεαρά άτομα στον Πειραιά.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν σε γκαράζ στην οδό Μήλου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη. Τα δύο άτομα εντόπισε ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό τους. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του θανάτου τους παραμένουν άγνωστα.

Από την πρώτη αυτοψία των αστυνομικών δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα ή εκδορές στα δύο νεαρά άτομα.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό αναμένεται να φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.