Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε ανήλικο - Χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου -από λεωφορείο- σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στον Πειραιά, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τον ΣΚΑΪ και την ΕΡΤ, ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο οδόστρωμα.

Άμεσα στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου έγινε το τροχαίο στον Πειραιά, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο ανήλικος, όπως έχει γίνει γνωστό, δεν έχει τις αισθήσεις του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας Πειραιά.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, ΕΡΤ