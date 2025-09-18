Πειραιάς: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου

Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου τα ξημερώματα της Πέμπτης, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 16 Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απειλή, σωματική βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της κράτησής του είχε μεταφερθεί προληπτικά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για εκτίμηση. Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν ότι δεν έχρηζε νοσηλείας.

Σημειώνεται πως οι αστυνομικοί, είχαν αφαιρέσει όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα από πάνω του, επιτρέποντάς του να φέρει μόνο τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων του ΑΤ. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενο του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς της υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη πέντε κρατούμενοι.

Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.