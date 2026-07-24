Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας λόγω κακοκαιρίας

Σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρρευσε, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή του Πειραιά, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Προβλήματα στον Πειραιά

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά προχώρησε η αστυνομία λόγω συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Παράλληλα, στον Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα λόγω της κατάρρευσης σκαλωσιάς σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ