Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 3,5 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων - Προορίζονταν και για νοσοκομεία

Κατασχέθηκαν 3,5 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν στοχευμένων ελέγχων κλιμακίων κτηνιάτρων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον Πειραιά.

Τα τρόφιμα προορίζονταν, μεταξύ άλλων, και για νοσοκομεία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας και εξελίχθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή παρέμβαση, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία εισαγγελικής αρχής, καθώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για το άνοιγμα αποθηκευτικού χώρου.

Η υπόθεση με τα αλλοιωμένα τρόφιμα στον Πειραιά

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν εκτεταμένες παραβάσεις: κατασχέθηκαν περίπου 3,5 τόνοι κρεάτων και αλιευμάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ βρέθηκαν προϊόντα ληγμένα, χωρίς σήμανση, αλλά και με σαφείς ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης. Οι συνθήκες αποθήκευσης κρίθηκαν επικίνδυνες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβαινε σε διαδοχικές μεταβολές ΑΦΜ, έδρας, δραστηριότητας και υπευθύνων, πρακτική που δυσχέραινε ουσιαστικά τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία της δραστηριότητάς της.

Καθώς η επιχείρηση είχε συνάψει συμβάσεις προμήθειας με δημόσιες δομές, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε στοχευμένη ιχνηλάτηση, διενεργώντας ελέγχους σε νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν διατεθεί προϊόντα της.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών απέτρεψε την πιθανή διάθεση μη ασφαλών τροφίμων σε ευαίσθητες δομές, καθώς – μέχρι στιγμής – δεν διαπιστώθηκε παραλαβή προϊόντων για το 2026, ενώ όπου υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν, αυτή είχε ήδη διακοπεί λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε η κατάσχεση και δρομολογήθηκε η νόμιμη διαχείριση των προϊόντων, ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Η υπόθεση προωθείται περαιτέρω για την απόδοση ευθυνών, σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής.