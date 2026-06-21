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Πειραιάς: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι

Η σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2

The LiFO team
The LiFO team
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΟΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
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Σορό που φέρεται να ανήκει σε άνδρα εντόπισαν και περισυνέλεξαν στον Πειραιά στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2, εντός του λιμένα.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού την ανέσυρε και στη συνέχεια ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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THE LIFO TEAM
 
 