Πειραιάς: Άνδρας επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες - Τρεις καταγγελίες σε πέντε ημέρες

Κοντά στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, μέσω βιντεοληπτικού υλικού, βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στον Πειραιά, μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής επίθεσης.

Όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, τις τελευταίες πέντε ημέρες στον Πειραιά, τρεις γυναίκες έχουν καταγγείλλει τον συγκεκριμένο άνδρα, με το modus operandi του δράστη να είναι κοινό.

Θύμα της σεξουαλικής επίθεσης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό, περιγράφοντας τα εξής: «Είχα πάει τον σκύλο μου βόλτα 07:10 το πρωί, σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σπίτι μου και ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με πλησιάζει, μου ζητάει συγγνώμη, και καλά να περάσει».

«Και την ώρα που περνάει, με θωπεύει στα οπίσθια, εκαι αρχίζω εγώ και φωνάζω και τον βρίζω. Άρχισε να περπατάει λίγο πιο γρήγορα και έστριψε στο επόμενο στενό, και έφυγε» πρόσθεσε η καταγγέλλουσα.

Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του δράστη, διευκρίνισε σχετικά: «Είναι μέτριου αναστήματος, 1,70 μ. μετά βίας, μελαμψός σίγουρα, με μπλουκλάκια μαλλιά, μαύρα».