Πειραιάς: 77χρονος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άτομα για μία θέση στάθμευσης

Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, συνελήφθη ένας 77χρονος, ο οποίος απείλησε με τρίαινα δύο άτομα μετά από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επίθεση με τρίανα στον Πειραιά

Ειδικότερα, ο 77χρονος, το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από διαπληκτισμό με δύο άτομα αναφορικά με θέση στάθμευσης στον Πειραιά, αποπειράθηκε να τους τραυματίσει με τρίαινα, συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Φωτ.: ΕΛ.ΑΣ.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

Ο 77χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.