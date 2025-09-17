Παύλος Φύσσας: Απόψε στα Λιπάσματα η μεγάλη συναυλία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Απόψε θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» δίνει ραντεβού απόψε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, σε μια συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών.

Στη συναυλία θα τραγουδήσουν: Μάρθα Φριτζήλα, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse.

Ο 34χρονος μουσικός έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του μέλους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα και ανέδειξε τον χαρακτήρα της νεοναζιστικής οργάνωσης. Η υπόθεση αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική Δικαιοσύνη, οδηγώντας στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής και στην ιστορική καταδίκη της το 2020. Σήμερα, η μνήμη του Παύλου Φύσσα παραμένει ζωντανή, ως σύμβολο αγώνα απέναντι στον φασισμό και τη μισαλλοδοξία.

Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα

Λίγες ημέρες πριν τη 12η επέτειο της δολοφονίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, άλλοτε αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας, έπειτα από αίτησή του για λόγους υγείας.

Η απόφαση αυτή, που συνοδεύεται από κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους, έρχεται να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για τα όρια της δικαιοσύνης, αλλά και να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και την κοινωνία των πολιτών.

Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, μίλησε στον ΣΚΑΪ λίγη ώρα μετά την είδηση, εκφράζοντας την αγανάκτησή της:«Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Είμαι πάρα πολύ οργισμένη», είπε με σπασμένη φωνή, δηλώνοντας σοκαρισμένη αλλά και βαθιά απογοητευμένη από τη δικαστική εξέλιξη.

Η κυρία Φύσσα, που όλα αυτά τα χρόνια έχει ταυτιστεί με τον αγώνα ενάντια στον φασισμό, σημείωσε ότι αισθάνεται πως η κοινωνία δέχεται ξανά ένα πλήγμα στη μνήμη των θυμάτων της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές, όταν είχε αναιρεθεί προηγούμενη αποφυλάκισή του.

Η ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του είχε επιβληθεί για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης παραμένει ενεργή, ωστόσο ο πρώην ηγέτης της Χρυσής Αυγής θα εκτίσει το υπόλοιπο σε κατ’ οίκον περιορισμό.