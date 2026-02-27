Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Όσοι γονείς είδαν το βίντεο της σοκαρίστηκαν»

Με αφορμή τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Παύλος Ασλανίδης βρέθηκε νωρίτερα σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», μιλώντας για το «μήνυμα» των φετινών διαδηλώσεων.

Ο Παύλος Ασλανίδης έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και μιλώντας στην εκπομπή για τις μαζικές κινητοποιήσεις που αναμένονται αύριο σε όλη τη χώρα, μετέφερε τη συγκίνηση και τη φόρτιση των γονέων, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για την ημέρα.

«Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω και είναι επειδή είναι μέρα μνήμης και έγιναν αυτά τα επεισόδια πέρυσι, θέλω όσοι κατέβουν κάτω να μην έχουν πρόθεση να κάνουν επεισόδια. Πρέπει να σεβαστούν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι μέρα μνήμης», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο κ. Ασλανίδης σχολίασε το βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού λόγω της αυριανής επετείου, εξηγώντας πως πολλοί γονείς που το είδαν σοκαρίστηκαν και δεν τους άρεσε.

Όσον αφορά ενδεχόμενη πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε πως είναι δικαίωμα του καθενός, ωστόσο εκτίμησε ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν η κατάλληλη.

«Ήμασταν χθες στην Καισαριανή και ευχαριστούμε τον δήμαρχο, για ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών και μια ονομασία μιας οδού. Όσοι γονείς ήταν εκεί και είχαν πληροφορηθεί αυτό το βίντεο, σοκαρίστηκαν. Δεν τους άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές οι εικόνες. Δεν ξέρω αν πήρε άδεια ή αν είχαν ερωτηθεί οι συγγενείς. Πάντως και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ έκλαιγε», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Ασλανίδης.

«Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί. Είδα χθες το όνομα του γιου μου γραμμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα. Όχι τώρα να βλέπεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ήταν λάθος. Ήδη ο κύριος Ψαρόπουλος στη δίκη για τα βίντεο, λύγισε, που ήταν μάρτυρας. Πέντε μέρες στεκόταν εκεί πέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Λύγισε», συνέχισε.

Στη συνέχεια, για την απόφαση της να ασχοληθεί με την πολιτική, σημείωσε πως «είναι δικαίωμα του καθενός άμα θέλει να πολιτευτεί. Εγώ το έχω ξαναπεί, το timing δεν ήταν το καλύτερο για να γίνει, γιατί ξεκινούν τα δικαστήρια. Και αν ήθελε κάτι να κάνει, έπρεπε να το κάνει ή λίγο πριν τις εκλογές ή να είχαν τελειώσει τα δικαστήρια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν καταφέρει κάτι, δεν το γνωρίζω. Και αν τελικά γίνει και κόμμα, γιατί μιλάμε για κόμματα και κόμματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Μιλάμε για κάτι που δεν υφίσταται».

«Η πλειοψηφία των συγγενών όντως δεν βρίσκει έκφραση μέσα από αυτό το κόμμα. Μόνο ένας-δυο ανθρώπους ξέρω που είναι καλοπροαίρετοι και λένε ‘μήπως πετύχει και κάνει και κάτι», αλλά η πλειοψηφία είναι με τη λογική. Δεν ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα λίγο πριν ξεκινήσει το δικαστήριο. Ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ να το κάνεις λίγο πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια. Είναι σαν να παρατάς τη μάχη», συμπλήρωσε.

«Για το κόμμα, ο έχουμε συζητήσει πολλές φορές ως υποθετικό σενάριο, έτσι; Όχι μόνο με τη Μαρία. Και ο Δημήτρης Πλακιάς με πήρε, “ρε συ να πάμε να κάνουμε ένα κόμμα εκεί κτλ.", αυτά είναι όλα από την οργή, από το ότι περνάει ο καιρός και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ήταν υποθετικές συζητήσεις. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακούγαμε ότι είχε κάποιες επαφές στην Αθήνα αλλά δεν πίστευα ότι θα κάνει αυτό το βήμα», ανέφερε σε άλλο σημείο.