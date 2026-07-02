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Παυλίνα Βουλγαράκη για τρομοκρατική επίθεση όταν ήταν 13 ετών: Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν χρόνια όταν άκουσα 8 μπαμ

Η τραγουδίστρια και κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Βουλγαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, περιέγραψε την επίθεση που είχε δεχτεί το σπίτι της, όταν ήταν έφηβη

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: NDP
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Σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση προχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται, πως το σπίτι της κ. Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε εμπρηστική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης (1/7), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η μητέρα της και να νοσηλευτεί, ώσπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Το τραγικό συμβάν φαίνεται πως ξύπνησε μνήμες στην Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Βουλγαράκη, του οποίου το σπίτι είχε επίσης δεχτεί επίθεση τον Μάιο του 2006, όταν η τραγουδίστρια ήταν 13 ετών.

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Όταν άκουσα 8 "μπαμ" και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στη αγκαλιά μου τη αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην κοιμηθώ ξανά ποτέ για να μην χρειαστεί να μάθω», αναφέρει στη μακροσκελή ανάρτησή της η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η τραγουδίστρια πλαισίωσε την ανάρτησή της με μια δημοσίευση, η οποία αναφέρεται στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και με τους στίχους του τραγουδιού της «μωβ καληνύχτες».

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια, όταν άκουσα 8 "μπαμ" και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται» Facebook Twitter
Το Instagram story της Παυλίνας Βουλγαράκη
Ελλάδα

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Ελλάδα / Παυλίνα Βουλγαράκη για τρομοκρατική επίθεση όταν ήταν 13 ετών: Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν χρόνια όταν άκουσα 8 μπαμ

Η τραγουδίστρια και κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Βουλγαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, περιέγραψε την επίθεση που είχε δεχτεί το σπίτι της, όταν ήταν έφηβη
THE LIFO TEAM
 
 