Παξοί: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τον πνιγμό της 4χρονης στην πισίνα

Σήμερα το μεσημέρι θα οδηγηθούν στον ανακριτή της Κέρκυρας οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Πριν από δύο ημέρες, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος τους για εγκληματική έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, και οι απολογίες τους αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα συμβάλλουν στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δραματικού συμβάντος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα από τις απολογίες αναμένεται να φωτιστούν κρίσιμα ζητήματα, όπως το πώς το παιδί βρέθηκε εκτός της επίβλεψης των γονέων του και κατάφερε να διανύσει μια απόσταση περίπου 200 μέτρων, φτάνοντας στη γειτονική βίλα όπου εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην πισίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε η οικογένεια κοιμόταν την ώρα που το παιδί αποχώρησε από το σπίτι, είτε μόνο ο πατέρας κοιμόταν, ενώ η μητέρα ασχολούνταν με οικιακές δουλειές, με αποτέλεσμα η μικρή να ξεφύγει από την επιτήρησή τους.

Το κοριτσάκι έπαιζε στο σαλόνι, ωστόσο φαίνεται πως βγήκε από το σπίτι, περιπλανήθηκε στη γειτονιά και περπατώντας έφτασε στη βίλα, όπου βρέθηκε αργότερα μέσα στην πισίνα.

Τα πρώτα ερωτήματα αφορούν την ακριβή χρονική στιγμή που το παιδί έφυγε από το σπίτι και το γιατί για περίπου 50 λεπτά —από τις 16:00, όταν η οικογένεια διαπίστωσε την απουσία του, έως τις 16:50, όταν βρέθηκε— παρέμεινε αγνοούμενο.