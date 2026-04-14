Παξοί: Έχει υποβληθεί σε συνεχή χειρουργεία - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Παξών, μετά το τροχαίο δυστήχημα που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στο νησί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 15χρονος χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος –όπως και ο 17χρονος συνεπιβάτης του– συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία νεαρή γυναίκα στους Παξούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία απότομη στροφή ο ανήλικος φέρεται να έχασε τον έλεγχο, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου, ενώ ο 17χρονος συνεπιβάτης δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα.

Συγκεκριμένα, φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα, και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στα Ιωάννινα, όπου υποβάλλεται σε συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις, με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες.

Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς: «Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος» λέει η αδελφή του 15χρονου

Μιλώντας στο MEGA, η αδελφή του θύματος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «θέλω να ξαναδώ τον αδελφό μου για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό».

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», ανέφερε επίσης θείος του θύματος.