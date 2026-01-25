Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Παιδί μου, μη με σκοτώνεις άλλο» - Τα τελευταία λόγια του 80χρονου πατέρα

Σοκάρει η άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα με τον δράστη να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τον 80χρονο πατέρα του και να μεταφέρει τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Το 2014, ο 46χρονος είχε σκοτώσει τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους. Τότε είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη, από τα οποία είχε εκτίσει μόνο τα τέσσερα και αφέθηκε ελεύθερος.

«Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε.

Και 12 χρόνια αφότου δολοφόνησε τη μητέρα του, ο 46χρονος έβαλε τέλος και στη ζωή του 80χρονου πατέρα του, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στην πολυκατοικία της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα.

Γείτονας κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Ο ίδιος περιέγραψε στο ΕΡΤnews όσα διαδραματίστηκαν.

Τόνισε ότι «άκουσε σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει βοήθεια παναγία μου σώσε με». «Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάνει κάθε Κυριακή, ρουτίνα του και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Μέσα στην πυλωτή εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε».

Μετά τη δολοφονία ο δράστης έβαλε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. Ο γείτονας που ειδοποίησε την ΕΛΑΣ ανέφερε ότι «πριν τον αποτελειώσει είπε ''παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο'' και μετά σιωπή. Τίποτα ο δράστης δεν μίλαγε καθόλου, κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία για να μην ακουστεί ο πατέρας του».

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου»

Oι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες.

«Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε.

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ερωτήματα για την αποφυλάκιση

Είχε καταδικαστεί τότε σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Απρίλιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του.

Τελευταία φορά που πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, ήταν στις 16 Ιανουαρίου. Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης κρατούνταν στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει διαπιστωμένα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την αποφυλάκισή του υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του στο Δρομοκαίτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

Παράλληλα, προκύπτουν κενά που έχουν να κάνουν με τη ψυχιατρική του μεταχείριση μετά την αναχώρησή του από το Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο.

Οι Αρχές θα εστιάσουν στο αν ακολουθούσε την αγωγή ή επισκεπτόταν τους γιατρούς που έπρεπε προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το χρόνιο αυτό πρόβλημα του που αντιμετώπιζε τώρα και ακολουθείται η δικαστική οδός.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ