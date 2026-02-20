Πατρινό καρναβάλι: Τα πρώτα πλάνα από τη νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων

Η πρώτη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού ξεκίνησε στην καρδιά της πόλης.

Χιλιάδες καρναβαλιστές βρέθηκαν στην Πάτρα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση των αρμάτων στο κέντρο της πόλης, από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και να συμμετάσχουν στις παρελάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής.

Αύριο, Σάββατο, περίπου στις 18:00 αναμένεται να ξεκινήσει η νυχτερινή ποδαράτη, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, θα συμμετάσχουν περίπου 50.000 άτομα.

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, που αναμένεται να ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι, περίπου στις 14:00.

Βίντεο από τοπικά μέσα της Πάτρας μεταδίδουν εικόνες από την παρέλαση, με επίκεντρο τη μεγάλη συγκέντρωση καρναβαλιστών στην Πλατεία Γεωργίου.