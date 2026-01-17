Πατρινό καρναβάλι 2026: Χιλιάδες κόσμου στην πλατεία Γεωργίου για την τελετή έναρξης

Με επίσημη τελετή στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, και πλήθος χιλιάδων πολιτών κάθε ηλικίας, άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου (17/1) η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, βάζοντας την πόλη σε αποκριάτικους ρυθμούς για περισσότερο από έναν μήνα.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κήρυξε την έναρξη των εκδηλώσεων, με την Πάτρα να «φορά» από νωρίς τα γιορτινά της. Χιλιάδες άνθρωποι -κυρίως νέοι σε ηλικία- κατέκλυσαν το κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας, σε ένα σκηνικό κεφιού, μουσικής και ξεφαντώματος που θύμισε γιατί το πατρινό καρναβάλι παραμένει το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό της χώρας.

Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου σηματοδότησε και επίσημα την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα εξελιχθεί σε δεκάδες σημεία της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις που ξεκινούν από το Καρναβαλικό Εργαστήρι και κορυφώνονται με τις μεγάλες παρελάσεις και το φινάλε στις 22 Φεβρουαρίου. Για τις επόμενες 30 και πλέον ημέρες, η Πάτρα θα κινείται στον ρυθμό της Αποκριάς, με δράσεις, δρώμενα και συμμετοχή χιλιάδων καρναβαλιστών, επιβεβαιώνοντας ότι το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι απλώς μια γιορτή, αλλά κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.

Παρουσία του δημάρχου Πατρέων η έναρξη του καρναβαλιού / Eurokinissi

Στιγμιότυπο από την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού / Eurokinissi

Η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού / Eurokinissi

Πατρινό καρναβάλι 2026: Ο στόχος της τελετής έναρξης

Στόχος της τελετής έναρξης, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας (ΚΕΔΗΠ), «είναι να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του πατρινού καρναβαλιού, δηλαδή ένα μωσαϊκό ανθρώπων, ηλικιών και εκφράσεων, όπου ο απλός πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ, Παύλο Σκούρα «η τελετή έναρξης είναι ένα μοναδικό εγχείρημα που εμπλέκονται 300 άτομα και συμμετέχουν μουσικά σύνολα, χορωδίες, ορχήστρες, ακροβάτες, ηθοποιοί, καθρεφτίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργική φλόγα της πόλης μας και το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό».

Έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού στην πλατεία Γεωργίου / Eurokinissi

Ο Κώστας Πελετίδης στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού / Eurokinissi

Με πληροφορίες από ΕΡΤ