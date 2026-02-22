Πατρινό Καρναβάλι 2026: Έπεσε η αυλαία με την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου, πυροτεχνήματα και συναυλία

Με εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Η αυλαία άνοιξε με ένα δεκάλεπτο ακροβατικό πρόγραμμα από την ομάδα Saltibagos, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε και η τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος έκανε μια σύντομη αναδρομή σε στιγμές που ξεχώρισαν από τη φετινή διοργάνωση: από τον «Κρυμμένο Θησαυρό» και τις καρναβαλουπόλεις, μέχρι το φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού και το καρναβάλι των μικρών.

Ακολούθησε η παρέμβαση του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος κήρυξε τη λήξη του καρναβαλιού, ευχαριστώντας καρναβαλιστές και επισκέπτες για τη συμμετοχή τους στο «πολύχρωμο καρναβαλικό ταξίδι» των τελευταίων εβδομάδων, με αναφορές στη δύναμη της συλλογικότητας και στο μήνυμα της χαράς που -όπως είπε- μπορεί να περάσει και στην καθημερινότητα.

Λίγο μετά, ήρθε η στιγμή που κάθε χρόνο λειτουργεί σαν τελετουργικό φινάλε: ο Βασιλιάς Καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση, «στέλνοντας» μέσα από τις στάχτες του το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Ο ουρανός της Πάτρας φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με συναυλία του Sicario και ένα μεγάλο πάρτι που κράτησε τη γιορτή ζωντανή μέχρι αργά.