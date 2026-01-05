Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες του βάναυσου ξυλοδαρμού του 30χρονου

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας, τις εξελίξεις στην υπόθεση του βάναυσου ξυλοδαρμού ενός 30χρονου σε μπαρ της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπαρ στο κέντρο της Πάτρας, όταν αρχικά δύο παρέες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση και κατέληξαν να χτυπούν ο ένας τον άλλο.

Τότε, τα μέλη της μίας παρέας άρχισαν να ξυλοκοπούν βάναυσα τον 30χρονο με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και εξαφανίστηκαν.

Ο 30χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να ξεκαθαρίσουν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγενείς του 30χρονου ζητούν δικαίωση, ενώ το απόγευμα της Κυριακής μία ομάδα περίπου 50 ατόμων μετέβη σε κατάστημα εστίασης που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ και να το βανδάλισαν.