Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

Η νομοθεσία που προστατεύει τους ανήλικους από την κατανάλωση αλκοόλ δείχνει να εφαρμόζεται με όλο και περισσότερη πειθαρχία.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνέλαβαν δύο άνδρες, που είχαν πωλήσει αλκοόλ σε 16χρονη.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.



Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία, στο πλαίσιο της προστασίας ανηλίκων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν οι κατηγορούμενοι, ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος αντίστοιχα. Όπως διαπιστώθηκε, οι δυο άνδρες είχαν πωλήσει αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.



Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.