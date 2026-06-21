Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κάταγμα και μώλωπες

Για την υπόθεση του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, στην Πάτρα, με κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο κεφάλι, ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη σύλληψη της μητέρας του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

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Το βρέφος διακομίστηκε το Σάββατο (20/6) στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά του και ενημέρωσαν άμεσα την Ασφάλεια Πατρών, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις πιθανής κακοποίησης ανηλίκου ή ενδοοικογενειακής βίας.

Η μητέρα του παιδιού υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από ατύχημα, αναφέροντας πως το βρέφος έπεσε από την κούνια του. Την εκδοχή αυτή φέρεται να έχει επιβεβαιώσει και συγγενικό της πρόσωπο στις Αρχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο patrapress.gr, ο θεράπων ιατρός αμφισβητεί το ενδεχόμενο ατυχήματος, εκτιμώντας ότι τα τραύματα ενδέχεται να παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει ζητηθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, τα πορίσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος.