Πάτρα: Συνελήφθη 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια

Περιστατικό κακοποίησης ζώων καταγράφηκε στην Πάτρα, όπου οι τοπικές αρχές συνέλαβαν επ' αυτοφώρω μία 89χρονη γυναίκα να θανατώνει δύο κουτάβια, που ζούσαν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Η 89χρονη στην Πάτρα, όπως γνωστοποίησε η ΕΡΤ, έγινε αντιληπτή από έναν 25χρονο και προσπάθησε να την αποτρέψει πετώντας της μία πέτρα, ωστόσο τραυματίζοντάς την ελαφρά. Η ηλικιωμένη αντέδρασε και τον χτύπησε -με τη σειρά της- στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα ζωάκια.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και συλλήψεις. Με εντολή εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη κρατείται.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ