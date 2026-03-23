Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος μετά από περιστατικό βίας με 16χρονο

Ένας 17χρονος συνελήφθη στην Πάτρα, μετά από περιστατικό βίας με άλλον ανήλικο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν 16χρονο.

Το περιστατικό στην Πάτρα

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 17χρονος προσέγγισε έναν 16χρονο μαθητή σε πλατεία της πόλης και τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και εντόπισαν τον ανήλικο, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ