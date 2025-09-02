Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για τη φωτιά κοντά στον Προαστιακό

Συνελήφθη 14χρονο αγόρι στην Πάτρα έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς στις παρυφές του Προαστιακού στην Αγυιά.

Ο 14χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο ακόμη ανήλικους αλλοδαπούς.

Για το περιστατικό κάλεσαν την Αστυνομία κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα - Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.