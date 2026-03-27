Πάτρα: Στο νοσοκομείο βρέφος από την Ηλεία με κατάγματα και εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για βρέφος από την Ηλεία που νοσηλεύεται στην Πάτρα.

Πρόκειται για βρέφος 10 μηνών το οποίο διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί που εξέτασαν το παιδί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα καθώς και εγκαύματα στο σώμα του.

Πάτρα: Εξετάζεται το ενδεχόμενο κακοποίησης του βρέφους

Η εικόνα που παρουσίαζε το βρέφος προκάλεσε άμεσα προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, καθώς τα τραύματα δεν φαίνεται να συνάδουν με απλό ατύχημα.

Οι γιατροί ενημέρωσαν χωρίς καθυστέρηση τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο κακοποίησης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

