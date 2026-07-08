Πάτρα: Στη ΜΕΘ 31χρονη μετά από αλλεργικό σοκ σε χειρουργείο

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα, νοσηλεύεται μία 31χρονη, που υπέστη αλλεργικό σοκ αμέσως μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 31χρονη στην Πάτρα είχε υποβληθεί σε γυναικολογική επέμβαση, όταν εμφάνισε το πρόβλημα υγείας.

Η 31χρονη εμφάνισε οξεία αλλεργική κρίση, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβιοτικού σκευάσματος στο πλαίσιο της ιατρικής διαδικασίας.

Πάτρα: Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία τις επόμενες ώρες, με τη 31χρονη να μεταφέρεται εσπευσμένα στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

Αμέσως μετά, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσηλευτικού ιδρύματος στην Πάτρα, όπου παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της εξαιρετικά σοβαρή.

Την ίδια ώρα οι συγγενείς της 31χρονης κατήγγειλαν ότι της χορηγήθηκε η συγκεκριμένη αντιβίωση χωρίς να έχει προηγηθεί το απαραίτητο αλλεργιόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να είχε προβλέψει και αποτρέψει τη σφοδρή αυτή αντίδραση του οργανισμού της.

Με πληροφορίες από pelop.gr