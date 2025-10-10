Πάτρα: Στη φυλακή για 18 χρόνια ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο 50χρονος σήμερα πρώην σύντροφό της. Η Γαρυφαλλιά είχε δεχθεί επίθεση από τον καταδικασθέντα, τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα, σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου.

Αμέσως μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο όπου έμεινε στη ΜΕΘ για οκτώ ημέρες, μέχρι που υπέκυψε στα τραύματά της και πέθανε.

Ο τότε σύντροφός της είπε αρχικά στην οικογένεια της Γαρυφαλλιάς ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές οι δυο τους είχαν διαπληκτιστεί, με αποτέλεσμα η Γαρυφαλλιά να πάει να μείνει σε ξενοδοχείο.

Ο 50χρονος αφού την ακολούθησε, τελικώς τη συνάντησε και άρχισαν να συζητούν έντονα. Έπειτα με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, «ήρθε στο φως», βίντεο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου. Σε αυτό καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ.

Η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα ο 50χρονος στο δικαστήριο της Αμαλιάδας ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη. Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο τα απέρριψε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.