Πάτρα - Πύργος: Πότε παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου

Την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, δίνονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας τον νέο οδικό άξονα στη Δυτική Ελλάδα.

Ήδη από τις 31 Ιουλίου κυκλοφορούσαν τα πρώτα 65 χιλιόμετρα στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, αλλάζοντας ουσιαστικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο δρόμο.

Πάτρα - Πύργος: Τι περιλαμβάνει ο νέος δρόμος

Ο αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 74,8 χλμ. έχει υψηλές προδιαγραφές, με ταχύτητα μελέτης 120 χλμ./ώρα, δύο λωρίδες + ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, μεσαίο στηθαίο από σκυρόδεμα, εννέα ανισόπεδους κόμβους, διαχωρισμένο οδόστρωμα και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλο το μήκος του.

Στα πρώτα 13 χιλιόμετρα έγινε πλήρης ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού, ενώ τα επόμενα 61,5 χλμ. ακολουθούν νέα χάραξη.

Με αφορμή την παράδοση του τελευταίου τμήματος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Παραδίδουμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, τα τελευταία 10 χλμ. του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας ένα έργο που για χρόνια αποτελούσε βασικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι - Αλισσός, ολόκληρος ο άξονας Αθήνα - Πάτρα - Πύργος λειτουργεί πλέον ενιαία, προσφέροντας ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις».

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο παλιός δρόμος ήταν από τους πιο θανατηφόρους της χώρας, με δεκάδες μετωπικές συγκρούσεις, οι οποίες μηδενίστηκαν από το 2023 μετά τα στοχευμένα μέτρα οδικής ασφάλειας.

Τέλος, στο τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια παραδίδονται:

δύο νέοι κόμβοι (Μιντιλόγλι και ΒΙ.ΠΕ.),

Κάτω Διάβαση στα Βραχνέικα,

δύο μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα,

τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Το παράπλευρο δίκτυο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, ενώ οι συνδετήριοι δρόμοι Αμαλιάδας και Κυλλήνης μέχρι το τέλος του έτους.