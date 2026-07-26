Πάτρα: Νεκρός οδηγός δίκυκλου σε τροχαίο μετά από σύγκρουση

Τροχαίο με θύμα ένα οδηγό δίκυκλου σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε περίπου στη στροφή στο ύψος του έλους της Αγυιάς, όπου σημειώθηκε μετωπική μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του δίκυκλου κατέληξε κατά τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις αστυνομικών της Τροχαίας προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνσή της κυκλοφορίας αλλά και για να ερευνηθούν τα ακριβή αίτια του Τροχαίου.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ