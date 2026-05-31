Πάτρα: Νεκρός 20χρονος μετά από τροχαίο στο Ρίο

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 20χρονο σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, σε σημείο κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε ο 20χρονος με έναν 46χρονο, έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο αναβάτες, με τον 20χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του. Ο 46χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Το τοπικό μέσο pelop.gr, αναφέρει ότι πρόκειται για πατέρα και γιο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews