Πάτρα: Λουόμενη ισχυρίστηκε ότι την δάγκωσε λαγοκέφαλος - Τι δήλωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Πάτρας, όταν λουόμενη ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε δάγκωμα από μεγάλο ψάρι το οποίο όπως αναφέρουν μαρτυρίες έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν η γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών βρισκόταν σε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Πάτρας, κοντά στο κέντρο της πόλης.

Τι δήλωσε η γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών

Ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Χαράλαμπος Μπακόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η γυναίκα έφτασε στο Κέντρο Υγείας περίπου στις 7:30 το πρωί.

Η ίδια του είπε ότι, μόλις μπήκε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει είδε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Έπειτα δήλωσε «Ήρθε κατά πάνω μου, με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχηλική χώρα και μου έκανε μία αμυχή», σύμφωνα με τον κ. Μπακόπουλο.

Έπειτα βγαίνοντας από τη θάλασσα η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε αίμα στο σημείο τραυματισμού, έπλυνε την περιοχή με σαπούνι στο ντους και στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας. Εκεί τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή.

Ο κ. Μπακόπουλος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δάγκωμα αλλά για χτύπημα που προκάλεσε αμυχή, αναφέροντας ότι, «Τη ρώτησα σήμερα πώς είναι στην υγεία της και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά».

Δάγκωμα από λαγοκέφαλο: Τι αναφέρουν οι σχετικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της λουόμενης και των δύο γυναικών που τη συνόδευαν, επρόκειτο για ένα μεγάλο ψάρι που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για το είδος του ψαριού μόνο από τη μαρτυρία.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους λουόμενους, καθώς η πλαζ της Πάτρας συγκεντρώνει καθημερινά πολύ κόσμο, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.

Λαγοκέφαλος: Τι να προσέξετε σε περίπτωση δαγκώματος

Σε περίπτωση τραυματισμού από ψάρι, ο κ. Μπακόπουλος ανέφερε ότι, οι λουόμενοι θα πρέπει να πλύνουν καλά την περιοχή του τραύματος και να απευθύνουν άμεσα σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Στην εν λόγω περίπτωση έγινε αντιτετανικός ορός και χορηγήθηκε αντιβίωση. Ακόμη τόνισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά βήματα αντιμετώπισης και να ζητούν ιατρική βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός.

Τέλος, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην περιοχή για την παρουσία μεγάλο ψαριών στις ακτές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ