Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο φροντίδας

Αναζητούνται από την Αστυνομία οι γονείς ενός 17χρονου με αυτισμό στην Πάτρα, οι οποίοι φέρεται να αρνήθηκαν να τον παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για την κατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:00, τον ανήλικο στο ειδικό κέντρο, προκειμένου να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν τους γονείς να τον παραλάβουν, εκείνοι αρνήθηκαν να εμφανιστούν, ενώ φέρονται να αδιαφόρησαν ακόμη και για το πού θα περάσει τη νύχτα ο 17χρονος, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο και σε κίνδυνο.

Τελικά, τον νεαρό παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22:00, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν δώσει εντολή για τη σύλληψη των γονέων.