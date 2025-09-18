Πάτρα: «Γονάτισε αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε» - Ανήλικες επιτέθηκαν σε 13χρονη έξω από το σχολείο

Τα πρώτα περιστατικά βίας ανηλίκων έχουν επισκιάσει ήδη τη σχολική χρονιά, με ένα από τα πιο ακραία να σημειώνεται στην Πάτρα.

Τέσσερις ανήλικες προσέγγισαν μία 13χρονη στην είσοδο Γυμνασίου και την ανάγκασαν να γονατίσει για να τους φιλήσει τα πόδια, απειλώντας τη πως εάν δε το κάνει, θα τη μαχαίρωναν.

Εκτός από τη βία που της ασκούνταν, το κορίτσι βιντεοσκοπούνταν με κινητό τηλέφωνο καθ΄ολη τη διάρκεια της κακοποίησής της.

Τα κορίτσια ηλικίας 15, 14, 14 και 13 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων των κοριτσιών για την παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους. Την υπόθεση ανέλαβε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μιλώντας στην «Π» της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας, έδωσε λεπτομέρειες για το περιστατικό βίας στην Πάτρα. Όπως ανέφερε, ότι το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο μετά την ώρα λήξης των μαθημάτων. Οι τέσσερις ανήλικες πλησίασαν προς το μέρος της13χρονης, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η μητέρα της 13χρονης είπε: «Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν, της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα. Ή θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν. Υποτίθεται ότι κάτι έχει πει η κόρη μου γι’ αυτές τις κοπέλες. Αυτή το αρνείται. Πλέον, η κόρη μου φοβάται. Είμαστε από πάνω της και εγώ και όλοι. Στο σχολείο την πηγαίνει ο παππούς της».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να επικαιροποιηθούν τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της ενδοσχολικής βίας αλλά και γενικότερα της εμπλοκής μαθητών σε συμβάντα αγριότητας. Υπενθυμίζουμε ότι είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στην Πάτρα από την ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

«Είναι όντως πολύ δυσάρεστα αυτά τα γεγονότα. Είναι βέβαια σε ώρες εκτός σχολείου, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία γιατί πλέον οι μαθητές δεν χάνουν τη μαθητική τους ιδιότητα το απόγευμα. Συνεχίζουν να είναι μαθητές και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν και για αυτές τις περιπτώσεις» είπε στην «Πελοπόννησο» ο κ. Παπατσίμπας, προσθέτοντας:

«Ως Δευτεροβάθμια καταγράφουμε αυτά τα συμβάντα, ζητούμε από τους διευθυντές των σχολείων να μας ενημερώσουν και στέλνουμε άμεσα τους συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης να συνεργαστούν με τα σχολεία, τους συλλόγους διδασκόντων και τους γονείς. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι του ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) για να συνδράμουν, ώστε σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις».

