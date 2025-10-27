Πάτρα: Επεισόδια σε αγώνα με τρεις τραυματίες - Πατέρας έπαθε έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί του

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην Πάτρα, στον αγώνα Πάτρα 2005 - ΑΕ Αιγίου, για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Όλα ξεκίνησαν στο 60ό λεπτό, όταν παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η ένταση να μεταφερθεί γρήγορα στις εξέδρες. Η κατάσταση ξέφυγε, με συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων και επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων.

Οι διαιτητές διέκοψαν οριστικά την αναμέτρηση, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ ένας φίλαθλος υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να απομακρύνει το ανήλικο παιδί του από τα επεισόδια.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, κάνοντας στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρος Κασπίρης, με ανάρτησή του εξέφρασε την ανησυχία και την απογοήτευσή του για τα γεγονότα, επισημαίνοντας ότι αυτά «δεν τιμούν κανέναν» και αντιβαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού. Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Κασπίρη:

«Θλιβερά περιστατικά στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου. Όσα συνέβησαν σήμερα στο γήπεδό μας δεν τιμούν κανέναν. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων, όπως το Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου, παραχωρούνται δωρεάν σε ομάδες και αθλητές για να αθλούνται, να χαίρονται το παιχνίδι και να προάγουν τον αθλητισμό, όχι για να μετατρέπονται σε πεδία επεισοδίων.

Η συντήρηση του γηπέδου απαιτεί συνεχείς προσπάθειες, συνεργασία και προσωπική εργασία εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς να μην σέβονται έναν χώρο που χρηματοδοτείται και συντηρείται από τους Πατρινούς πολίτες. Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει.

Ως υπεύθυνος του γηπέδου και Πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, καταδικάζω απερίφραστα τα γεγονότα και καλώ όλους – ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες – να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το Σαράβαλι είναι τόπος φιλοξενίας και αθλητικού πολιτισμού. Ας σεβαστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί γιατί αν χαθεί, θα το πληρώσουμε όλοι».