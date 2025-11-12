Πάτρα: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος για τον θάνατο του παιδιού

Ελεύθερος με εισαγγελική εντολή αφέθηκε λίγα λεπτά μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ο 25χρονος θείος του 3χρονου παιδιού στην Πάτρα, που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του μικρού παιδιού στην Πάτρα δεν επιθυμούσαν την άσκηση δίωξης σε βάρος του 25χρονου άνδρα, αναγνωρίζοντας πως επρόκειτο για ατύχημα.

Ως προς το χρονικό, ο παππούς μετέφερε το παίδι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί παρέλαβαν το τετράχρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Πάτρα: Τι κατέθεσε ο θείος του παιδιού

Στην κατάθεσή του, ο νεαρός άνδρας υποστήριξε πως πήρε το παιδί από τους παππούδες του για μια μικρή βόλτα και ότι το κρατούσε αγκαλιά τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως είπε, περπατούσε κοντά στην άκρη του δρόμου, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε μαζί με το παιδί από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το αγοράκι χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Οι παππούδες το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που επί 40 λεπτά έκαναν ανάνηψη και ΚΑΡΠΑ, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 25χρονος ανέφερε πως χτύπησε πρώτα στο μπαλκόνι ενός σπιτιού, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του, πέφτοντας από τον μαντρότοιχο ενώ κρατούσε τον μικρό Ανδρέα στην αγκαλιά του. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί αποδείχθηκαν μοιραίες.

Κανείς δεν υποψιαζόταν ότι ο κίνδυνος παραμόνευε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων. Εκεί ακριβώς, όπως κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, ο θείος του 4χρονου χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί. Το ΕΡΤnews από το σημείο της τραγωδίας επισημαίνει ότι ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε θρήνο, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, ενώ βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες.

Η κηδεία του μικρού Ανδρέα θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.