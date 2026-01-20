Πάτρα: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων 

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.