Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο - Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Την εγρήγορση των Αρχών της Πάτρας προκάλεσε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) αναφορά για έκρηξη σε επαγγελματική μονάδα στην οδό Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ειδοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτη κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία οχήματος που βρισκόταν σε χώρο εργοστασίου της περιοχής. Παρά την ένταση του περιστατικού, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Έκρηξη στην Πάτρα: Άγνωστα τα ακριβή αίτια

Επίσης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους για περαιτέρω επέκταση του συμβάντος.

Οι Αρχές παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη. Παράλληλα εξετάζεται εάν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή για άλλο τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια της περιοχής.

Με πληροφορίες από pelop.gr