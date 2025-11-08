Πάτρα: Συνελήφθη εκπαιδευτικός που έδειξε σε μαθήτρια φωτογραφίες με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας

Εκπαιδευτικός από την Πάτρα συνελήφθη μετά από καταγγελία γονέων μαθήτριας, στην οποία ο κατηγορούμενος έδειξε φωτογραφίες με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε, έπειτα από καταγγελία, δικογραφία για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε η καταγγελία του γονέα της 15χρονης μαθήτριας και ακολούθησε εξέταση της τελευταίας, παρουσία παιδοψυχολόγου. Τα συμπεράσματα των ειδικών οδήγησαν στη σύλληψη του εκπαιδευτικού, ο οποίος χθες το πρωί, μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος, έδειξε στην μαθήτρια, φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο με γεννητικά όργανα ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, στην κατοχή κατηγορούμενου βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, από το οποίο εξήχθη το επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός υπολογιστής, που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.