Πάτρα: «Είχα πιει τσίπουρο» - «Πίναμε μπύρες κι είπαμε να βάλουμε φωτιά», είπαν οι συλληφθέντες για εμπρησμό

«Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», υποστήριξε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, ενώ ο 19χρονος συγκατηγορούμενός του φέρεται να είπε: «Πίναμε μπύρες κι είπαμε να βάλουμε φωτιά».

Ο 27χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε συμμετοχή στα όσα του αποδίδονται, και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με τις φωτιές και πως λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ είχε κενά μνήμης: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο» φέρεται να κατέθεσε.

Ο 19χρονος που συνελήφθη μαζί του, όμως, φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το βράδυ της φωτιάς βρισκόταν σε πλατεία με φίλους, έπιναν μπίρες και έκαναν χρήση χασίς, όταν αποφάσισαν να βάλουν φωτιά. «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Η τοπική εφημερίδα «Πελοπόννησος», στην ιστοσελίδα της, μεταδίδει πως είπε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος και ο 19χρονος φέρονται να είναι τα δύο άτομα που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες της Αστυνομίας να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα, στην περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τις φωτογραφίες τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής που τις προσκόμισαν στην ΕΛ.ΑΣ. ενώ βάσει και των μαρτυριών τους, οι δύο ύποπτοι τελικά συνελήφθησαν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (17/8).

Στο μεταξύ, για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας, κατηγορείται ένας 25χρονος, ο οποίος θα περάσει το κατώφλι των δικαστικών Αρχών για την απολογία του το Σάββατο (16/8).